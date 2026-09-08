IRON MAIDEN Film: BURNING AMBITION” jetzt für das Heimkino

Über ein Jahr feiern die britischen Heavy-Metal-Legenden IRON MAIDEN jetzt bereits ihr 2025 eingeläutetes 50-jähriges Bandjubiläum. Seit Anfang 2026 hat die Band im Rahmen der RUN FOR YOUR LIVES WORLD TOUR bereits mit weltweit mehr als einer Million Ticketverkäufen ihrer Stadionkonzerte und Festivalauftritten unter anderem bei Rock am Ring und Rock im Park, Nova Rock, Sweden Rock, Copenhell und unzähligen anderen der größten Festivals in ganz Europa begeistert. Bis Ende des Jahres werden Iron Maiden ihre gefeierte Show u.a. noch in die USA, nach Kanada, Süd- und Lateinamerika, Australien, Neuseeland und Japan bringen.

All jene, die in Erinnerungen an einen unvergesslichen Konzert- und Festivalsommer schwelgen oder die “IRON MAIDEN: BURNING AMBITION” dokumentiert in Spielfilmlänge eine der legendärsten Reisen der Musikgeschichte und bietet einen einzigartigen Blick hinter die Kulissen einer der prägendsten Bands unser Zeit: Fans können sich auf restauriertes und in dieser Form noch nie gesehenes Archivmaterial sowie eindrucksvolle visuelle Erzählkunst und exklusive Interviews freuen. In enger Zusammenarbeit mit Iron Maiden unter der Regie von Malcolm Venville (“Churchill at War”) entstanden und von Dominic Freeman (“Spirits in the Forest – A Depeche Mode Film”) produziert, bietet der Film neben bisher unveröffentlichten Aufnahmen vor allem persönliche Einblicke von ehemaligen sowie aktuellen Bandmitgliedern und fängt dabei Iron Maidens visuelle Identität, wie wir sie von Albumcovern, Tourfotos oder Fanartikeln kennen, perfekt ein.Livepause überbrücken wollen, die Iron Maiden für 2027 angekündigt haben, können sich jetzt ein ganz besonderes Highlight nach Hause holen: Der von Fans und Kritikern hoch gelobte IRON MAIDEN-Dokumentarfilm “IRON MAIDEN: BURNING AMBITION“ ist nach seiner Premiere in den deutschen Kinos am 14. Mai 2026 endlich auf 4K UltraHD und Blu-ray erhältlich.

Neben der Standardversion wird der Film in einer limitierten Steelbook-Variante (4K-UHD + Blu-ray) und als ganz besonderes Sammlerstück in einer exklusiven Collector’s Edition inklusive Poster, Art Cards, Plektren und “Letter to the Fans” (exklusiv im Onlineshop von Plaion Pictures) erhältlich sein.

Quelle: CMM GmbH