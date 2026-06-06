EVERGREY – Architects Of A New Weave Tour 2026 in Europa

Düster, emotional und voller Progressive-Metal-Energie: EVERGREY bringen ihr neues Album Architects Of A New Weave im Rahmen der „Architects Of A New Weave European Tour 2026“ auf die Bühne. Zwischen dem 11. November und 12. Dezember 2026 spielen die schwedischen Genre-Veteranen um Tom S. Englund 27 Konzerte in 11 europäischen Ländern und versprechen eine intensive Live-Reise durch neue Songs und zeitlose Fan-Favoriten.

Fans dürfen sich auf eine Setlist freuen, die neue Songs des aktuellen Albums mit zahlreichen Klassikern aus der mehr als 30-jährigen Bandgeschichte verbindet. EVERGREY stehen seit jeher für eine einzigartige Mischung aus Progressive Metal, düsterer Atmosphäre, eingängigen Melodien und emotionaler Intensität – Eigenschaften, die ihre Live-Auftritte zu einem besonderen Erlebnis machen.

17.11.2026 Hamburg – Logo

18.11.2026 Berlin – Hole44

19.11.2026 München – Feierwerk

08.12.2026 Trier – Mergener Hof

09.12.2026 Karlsruhe – Substage

10.12.2026 Dortmund – JunkYard