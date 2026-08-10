ERJA LYYTINEN „50th Rock Blues Birthday Tour“ Deutschland

Im Rahmen ihrer „50th Rock Blues Birthday Tour 2026“ kommt die finnische Bluesrock-Gitarristin ERJA LYYTINEN im Herbst für mehrere Konzerte nach Deutschland. Die Tour steht ganz im Zeichen ihres 50. Geburtstags und ihrer mittlerweile mehr als 20-jährigen Karriere.
Auf dem Programm steht ein Querschnitt durch ihr bisheriges musikalisches Schaffen. Dazu gehören Songs aus ihrer Karriere, Stücke des aktuellen Albums „Smell The Roses“ sowie einige Überraschungen.
Live verbindet ERJA LYYTINEN Blues und Rock mit ihrem charakteristischen Slide-Gitarrenspiel und ihrer ausdrucksstarken Bühnenpräsenz.
Die Deutschland-Termine:
29.08. Kellinghusen – Ulmenhof School
27.10. Bonn – Harmonie
28.10. Dortmund – Musiktheater Piano
29.10. Bensheim – Musiktheater Rex
30.10. Bielefeld – Bielefelder Jazz-Club
31.10. Torgau – Kulturbastion
01.11. Lichtentanne – St. Barbara
05.11. Hamburg – Happy Billard
06.11. Eisenach – Alte Mälzerei
07.11. Magdeburg – KOMPAKT MEDIA Mach Werk
Foto: Uli Bechstein
Tickets gibt es unten bei EVENTIM