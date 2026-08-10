ERJA LYYTINEN „50th Rock Blues Birthday Tour“ Deutschland

Im Rahmen ihrer „50th Rock Blues Birthday Tour 2026“ kommt die finnische Bluesrock-Gitarristin ERJA LYYTINEN im Herbst für mehrere Konzerte nach Deutschland. Die Tour steht ganz im Zeichen ihres 50. Geburtstags und ihrer mittlerweile mehr als 20-jährigen Karriere.

Auf dem Programm steht ein Querschnitt durch ihr bisheriges musikalisches Schaffen. Dazu gehören Songs aus ihrer Karriere, Stücke des aktuellen Albums „Smell The Roses“ sowie einige Überraschungen.

Live verbindet ERJA LYYTINEN Blues und Rock mit ihrem charakteristischen Slide-Gitarrenspiel und ihrer ausdrucksstarken Bühnenpräsenz.

Die Deutschland-Termine:

29.08. Kellinghusen – Ulmenhof School

27.10. Bonn – Harmonie

28.10. Dortmund – Musiktheater Piano

29.10. Bensheim – Musiktheater Rex

30.10. Bielefeld – Bielefelder Jazz-Club

31.10. Torgau – Kulturbastion

01.11. Lichtentanne – St. Barbara

05.11. Hamburg – Happy Billard

06.11. Eisenach – Alte Mälzerei

07.11. Magdeburg – KOMPAKT MEDIA Mach Werk

Foto: Uli Bechstein

Tickets gibt es unten bei EVENTIM