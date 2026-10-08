Wenn die Toten erwachen, wird die Nacht zum Leben erweckt

Die Zombies sind zurück – und sie haben Großes vor! DOMINUM laden Ende 2026 zur „Night Is Calling Tour“ und versprechen eine Konzertreise, bei der düstere Fantasy, moderner Metal und spektakuläre Live-Unterhaltung aufeinandertreffen.

Mit ihrem neuen Album „Night Is Calling“ schlagen DOMINUM das nächste Kapitel ihrer ganz eigenen Zombie-Saga auf. Die Band um Frontmann Dr. Dead bringt dabei nicht nur neue Songs mit, sondern kündigt auch eine komplett neue Bühnenproduktion an. Aus dem Konzert soll eine düstere, energiegeladene Welt werden, in der die Grenzen zwischen Metalshow und morbider Fantasie verschwimmen.

DOMINUM haben sich mit ihrer Mischung aus eingängigen Metal-Hymnen, orchestralen Elementen und einer gehörigen Portion Horror-Ästhetik längst eine eigene Nische geschaffen. Live dürfte daraus ein besonders unterhaltsames Spektakel werden: große Refrains, jede Menge Energie und eine Geschichte, die sich durch die Show zieht.

Doch damit nicht genug. Für die „Night Is Calling Tour“ haben sich DOMINUM hochkarätige Verstärkung eingeladen: Als Special Guest ist THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA mit an Bord. Die Schweden bringen ihren charakteristischen Mix aus melodischem Rock, AOR, Disco-Flair und jeder Menge 80er-Jahre-Energie mit. Damit treffen zwei musikalische Welten aufeinander, die unterschiedlicher kaum sein könnten – und gerade deshalb hervorragend zusammenpassen. Für zusätzlichen Druck sorgen EDGE OF PARADISE. Die US-amerikanische Band ergänzt das Billing mit modernem, melodischem Metal und macht aus der Tour ein ausgewachsenes Dreifach-Billing.

DOMINUM – „Night Is Calling Tour 2026“: Deutschland-Termine