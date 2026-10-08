BEAST IN BLACK: „Resurrection Tour 2026“ bringt Metal-Bombast nach Deutschland

Fette Gitarren, hymnische Refrains, treibende Drums und eine gewaltige Portion 80er-Jahre-Flair: BEAST IN BLACK kehren 2026 auf die europäischen Bühnen zurück. Mit ihrer „Resurrection Tour“ präsentieren die Finnen live ihr viertes Studioalbum – und haben dafür ein hochkarätiges Tourpaket geschnürt.

BEAST IN BLACK stehen wie kaum eine andere aktuelle Metalband für die Verbindung von klassischem Heavy und Power Metal mit modernen Synthesizern, eingängigen Melodien und einem unverkennbaren Hang zum großen Bombast. Was auf Platte bereits mächtig nach Arena klingt, entfaltet live seine volle Wirkung: donnernde Gitarren treffen auf futuristische Sounds, während Frontmann Yannis Papadopoulos mit seiner außergewöhnlichen Stimme für die ganz großen Momente sorgt.

Und diesmal gibt es gleich doppelten Grund zur Vorfreude: Mit SONATA ARCTICA haben BEAST IN BLACK eine echte Größe des finnischen Melodic Metal als Special Guest an Bord. Für zusätzlichen Druck sorgt FROZEN CROWN, die das Billing als Support komplettieren.

Damit wird die „Resurrection Tour 2026“ zu einem Abend, der Fans melodischer und kraftvoller Metal-Klänge einiges zu bieten hat: drei Bands, jede Menge große Melodien und ein Sound, der zwischen klassischem Metal, Power-Metal-Hymnen und modernen Synthwave-Einflüssen pendelt.

BEAST IN BLACK – „Resurrection Tour 2026“: Deutschland-Termine