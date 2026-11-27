Im März und April 2027 kommen ANTHRAX mit ihrer „Cursum Perficio Tour“ für fünf Konzerte nach Deutschland. Mit KERRY KING und SACRED REICH stehen gleich zwei namhafte Special Guests auf dem Programm. Eine interessante Kombination, die drei unterschiedliche Kapitel der amerikanischen Thrash-Metal-Geschichte zusammenbringt.

Seit ihrer Gründung 1981 in New York gehören ANTHRAX zu den wichtigsten Vertretern des amerikanischen Thrash Metal. Gemeinsam mit METALLICA, SLAYER und MEGADETH bilden sie die legendären „Big Four“ des Genres. Mit Alben wie „Among the Living“, „Spreading the Disease“ und „Persistence of Time“ hat die Band Musikgeschichte geschrieben. Auch die Zusammenarbeit mit Public Enemy bei ‘Bring the Noise’ sorgte seinerzeit für Aufsehen und zeigte, dass ANTHRAX musikalisch gerne über den Tellerrand hinausblicken.

Mit „Cursum Perficio“ steht das erste Studioalbum seit „For All Kings“ aus dem Jahr 2016 im Mittelpunkt der Tour. Mehr als zehn Jahre mussten die Fans auf neues Material warten. Die aktuelle Besetzung um Sänger Joey Belladonna, Gitarrist Scott Ian, Gitarrist Jonathan Donais, Bassist Frank Bello und Schlagzeuger Charlie Benante verbindet die Energie der frühen Jahre mit der Erfahrung aus über vier Jahrzehnten Bandgeschichte.

Als Special Guest ist KERRY KING dabei. Der Gitarrist und Mitbegründer von SLAYER zählt zu den prägenden Figuren des Thrash Metal. Nach dem Ende von SLAYER hat er mit seiner eigenen Band ein neues Kapitel aufgeschlagen. Im Gepäck hat er unter anderem Material seines zweiten Soloalbums „The End of All Gods“, das im Februar 2027 erscheinen soll.

Komplettiert wird das Billing durch SACRED REICH aus Phoenix, Arizona. Seit den Achtzigerjahren steht die Band für eine Mischung aus schnellen Thrash-Riffs, groovigen Passagen und gesellschaftskritischen Texten. Mit Alben wie „The American Way“ und „Awakening“ haben sich die Musiker ihren festen Platz in der Szene erspielt.

Drei Bands, die den Thrash Metal auf unterschiedliche Weise geprägt haben, an einem Abend auf einer Bühne. Neben neuem Material dürfen natürlich auch zahlreiche Klassiker aus den jeweiligen Bandgeschichten nicht fehlen. Für Fans des amerikanischen Thrash Metal ist diese Tour eine gute Gelegenheit, gleich drei unterschiedliche Facetten des Genres live zu erleben.

ANTHRAX – Cursum Perficio Tour 2027

Special Guests: KERRY KING und SACRED REICH

18.03.2027 – STUTTGART – LKA Longhorn

30.03.2027 – HAMBURG – Große Freiheit 36

31.03.2027 – KÖLN – Carlswerk Victoria

01.04.2027 – BERLIN – Huxleys Neue Welt

03.04.2027 – MÜNCHEN – TonHalle

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