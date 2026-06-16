BÖHSE ONKELZ kündigen Deutschlandtour 2026 an

Wenn die Böhsen Onkelz im Sommer 2026 auf ihre „Mitten unter Euch“-Tour gehen, erwartet die Fans weit mehr als eine gewöhnliche Stadionproduktion. Die Band setzt auf ein außergewöhnliches Bühnenkonzept, das den Gedanken der Nähe zum Publikum konsequent in den Mittelpunkt stellt. Statt einer klassischen Stirnbühne wird die Bühne zentral im Stadion positioniert, sodass die Musiker von Zuschauern auf allen Seiten umgeben sind. Für die Besucher bedeutet das kürzere Wege zur Band, wechselnde Perspektiven und ein Konzerterlebnis, das die Grenzen zwischen Bühne und Publikum stärker verschwimmen lässt als bei herkömmlichen Stadion-Shows. Die Tour markiert damit einen besonderen Meilenstein in der langen Geschichte der Frankfurter Rockband.





12. Juni 2026 – Leipzig, Red Bull Arena (Zusatzkonzert)

13. Juni 2026 – Leipzig, Red Bull Arena

20. Juni 2026 – Wien, Ernst-Happel-Stadion

27. Juni 2026 – Nürnberg, Max-Morlock-Stadion

03. Juli 2026 – Frankfurt am Main, Deutsche Bank Park (Zusatzkonzert)

04. Juli 2026 – Frankfurt am Main, Deutsche Bank Park

11. Juli 2026 – Gelsenkirchen, Veltins-Arena







