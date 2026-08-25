Gemeinsam die Zukunft von ROCK HARD sichern

Seit 1983 berichtet ROCK HARD unabhängig über Heavy Metal, Hardrock und Untergrundmusik. Heute schreiben wir zum ersten Mal in unserer Geschichte einen Text wie diesen.

ROCK HARD begleitet seit mehr als 40 Jahren die Welt der lautstarken Musik mit Leidenschaft, Kompetenz und journalistischer Unabhängigkeit. Wir haben legendäre Bands auf ihrem Weg begleitet, neue Talente entdeckt und Generationen von Metal-Fans mit Interviews, Reportagen, Rezensionen und Hintergrundgeschichten versorgt.

Doch ROCK HARD war und ist weit mehr als „nur“ ein Musik-Magazin.

Musikgeschichte wird geschrieben von Kreativen und Musik gehört von Menschen, die diese lieben – ganz gleicher welcher Herkunft. Unsere Beiträge, Interviews und Storys zeigen, dass Musik Grenzen überwinden kann und eine Solidargemeinschaft entstehen kann. Dafür steht ROCK HARD – das ist unsere Philosophie. In unserer Berichterstattung stehen die Menschen im Mittelpunkt.

Auf unserem ROCK HARD FESTIVAL haben viele Legenden ein Comeback gefeiert und aufstrebende Bands einen Karriere-Booster mitgenommen.

Ihr habt durch ROCK HARD neue Bands entdeckt, Konzerte und Festivals erlebt, Platten gekauft, viel diskutiert und Erinnerungen geschaffen. ROCK HARD ist für viele ein Stück ihres Lebens – und für diesen Enthusiasmus möchten wir Euch danken.

Warum wir heute Eure Unterstützung brauchen

Die vergangenen Jahre haben die gesamte Medien- und Printbranche tiefgreifend verändert. Deutlich gestiegene Druck-, Papier-, Energie- und Versandkosten treffen auf einen rückläufigen Werbemarkt, Dominanz von US-Digital-Plattformen und veränderte Medienkonsumgewohnheiten.

Auch ROCK HARD ist von dieser Entwicklung betroffen.

Deshalb haben wir bereits umfassende Maßnahmen eingeleitet, um unseren Verlag wirtschaftlich neu aufzustellen. Wir optimieren unsere Strukturen, entwickeln neue Angebote und investieren in die Weiterentwicklung unseres digitalen Angebots RH+.

Wir haben einen klaren Plan und arbeiten täglich daran, ROCK HARD langfristig wirtschaftlich abzusichern.

Die kommenden Monate sind entscheidend. Eure Unterstützung verschafft uns den finanziellen Spielraum, diesen Weg konsequent weiterzugehen und die notwendigen Veränderungen erfolgreich umzusetzen.

Wofür eure Unterstützung eingesetzt wird

Jeder Beitrag hilft uns dabei,

die Produktion der kommenden ROCK HARD-Ausgaben zu sichern

unsere Redaktion sowie freie Autorinnen und Autoren zu unterstützen

Druck-, Vertriebs- und Versandkosten zu finanzieren

unser digitales Angebot RH+ weiterzuentwickeln

heutige und kommende Generationen mit gesicherten, kostenlos verfügbaren Informationen über Rock und Metal zu versorgen

die wirtschaftliche Neuausrichtung des Verlages erfolgreich umzusetzen

dem ROCK HARD FESTIVAL neues Leben einzuhauchen

Jeder Cent fließt in die Entwicklung, weshalb wir momentan auf gebührenpflichtige Crowdfunding-Aktivitäten verzichten.

Transparenz

Vertrauen ist die Grundlage dieser Kampagne.

Deshalb werden wir an dieser Stelle regelmäßig über den Verlauf der Aktion, die erreichten Meilensteine und die Fortschritte unserer Neuausrichtung informieren. Wir möchten offen zeigen, wie Eure Unterstützung dazu beiträgt, ROCK HARD für die Zukunft fit zu machen.

Ganz einfach spenden

Wir sind sehr gerührt! In den vergangenen Monaten haben immer wieder Metalheads freiwillig ihre Abo-Beiträge aufgerundet, verdoppelt oder uns Geld gespendet. Um diese Zahlungen zu bündeln und einfach verbuchen zu können, haben wir nun ein offizielles Konto dafür eingeführt. Wenn Ihr uns etwas zukommen lassen möchtet, beispielsweise weil Ihr unsere Homepage kostenfrei nutzt, könnt Ihr das ab jetzt ganz einfach tun:

Konto:

ROCK HARD VERLAGS- UND HANDELSGESELLSCHAFT MBH

DE17 4405 0199 0971 0195 81

Paypal:

https://www.paypal.com/ncp/payment/MD7YQ95KVBTRU

(Bitte beachtet: ROCK HARD wird als GmbH geführt. Eure Beiträge sind freiwillige Unterstützungsleistungen und keine steuerlich abzugsfähigen Spenden im gemeinnützigkeitsrechtlichen Sinne.)

oder Einkaufen…

Natürlich könnt Ihr nach wie vor in unserem Shop Abos bestellen und verschenken oder andere Artikel kaufen. Damit unterstützt Ihr den Verlag ebenfalls direkt. In den kommenden Monaten werden wir immer wieder limitierte Sonderauflagen oder Vintage-Einzelstücke aus der Geschichte von Rock Hard in den Shop stellen. Nicht vergessen: Als Abonnent bekommt Ihr 15 % Rabatt beim Einkauf! Auch mit dem Kauf unseres Supporter-Shirts im Shop könnt Ihr uns unter die Arme greifen.

…jede Unterstützung zählt

Und wenn eine finanzielle Unterstützung für Euch gerade nicht möglich ist, helft uns bitte, indem Ihr diese Kampagne mit Euren Freunden, Eurer Familie und anderen Metalheads teilt. Auch das ist ein wertvoller Beitrag.

Lasst uns gemeinsam dafür sorgen, dass ROCK HARD auch in Zukunft unabhängig über Heavy Metal berichten kann. Seit 1983 unabhängig. Mit Eurer Hilfe auch morgen. Vielen Dank für Eure Solidarität!