HELL’S AWAKENING: Vier Bands beim Metal For Mercy in Witten

Am 7. November 2026 wird es in der Werk°Stadt Witten düster und laut. METAL FOR MERCY E.V. lädt zum „HELL’S AWAKENING“ und bringt vier Bands aus dem Underground auf die Bühne.

Mit ROTTING DEMISE, BLACKROUT, ZEUGEN EINES NIEDERGANGS und DREAD POLARIS geht es durch verschiedene Spielarten des extremen Metal. Black und Death Metal treffen dabei auf Thrash und Death’n’Roll. Damit dürfte für ordentlich Abwechslung gesorgt sein.

Wer gerne neue Bands entdeckt und Metal abseits der großen Bühnen erlebt, sollte sich diesen Abend vormerken. Das „HELL’S AWAKENING“ verspricht ein abwechslungsreiches Underground-Paket mit vier unterschiedlichen Acts und einer ordentlichen Portion harter Musik.

07.11. Witten – Werk°Stadt

Einlass 18:30 Uhr

Beginn 19:00 Uhr

VVK 8 € / AK 10 €

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