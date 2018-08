Deutschsprachige Musik ist wieder in. Und das ist auch gut so, dass sich endlich wieder mehr Musiker trauen, sich in ihrer Muttersprache auszudrĂĽcken. Denn schlieĂźlich hat man ja auch etwas zu sagen und möchte auch etwas damit aussagen und den Zuhörern etwas mit auf den Weg geben. Und auch die Medien, insbesondere die Radiosender, haben dieses mittlerweile erkannt. Dass die Songs der Punk-/Rockband BETONTOD in den gängigen Sendeformaten laufen, ist eher unwahrscheinlich. Was aber nicht heiĂźt, dass sie nicht gut produziert oder hörenswert wären. Ganz im Gegenteil. Den Beweis dafĂĽr legen die Herren aus dem kleinen Städtchen Reinsberg – in dem ĂĽbrigens Claudia Schiffer und auch der Underberg geborenen wurde – gerade mit ihrem aktuellem Werk „Vamos“ selbst vor. Coole kernige deutschsprachige Rocksongs mit unĂĽberhörbarem Punkeinschlag, einer ordentlichen Metal-AttitĂĽde dabei und mit gesellschaftskritischen, aussagekräftigen, aber auch durchaus ironischen und spaĂźigen Texten (z.B. `Nie mehr Alkohol´) versehen, zeigen die Herren, die bereits auf so manchem Festival (u.a. dem Wacken Open Air oder dem Rockharz Festival) lautstark auf sich aufmerksam gemacht haben, was sie drauf haben und vor allem ihren Standpunkt klarzumachen. So geht es um „Diese Zeit“, die man nie vergisst, Freundschaft, Familie und natĂĽrlich auch um Alkohol – wer hätte das gedacht? Einfach Dinge direkt aus dem Leben. Dabei schauen sie auch einmal ĂĽber den musikalischen Tellerrand, um sich auch einmal an Songs mit Reggae-Einschlag oder Balladen zu wagen. Dass der SpaĂź bei BETONTOD trotzdem nicht zu kurz kommt, zeigt aber vor allem CD Nr. 2  des aktuellen Werkes mit „Trinkhallenhits“. Auf dieser zweiten CD hat die Band Schlager-Klassiker wie `Im Wagen vor mir´,` Ich liebe das Leben´, `Rote Lippen´ , `Moskau´ oder auch `Schöne Maid´ aus der Hochzeit des deutschen Schlagers nicht nur fĂĽr sich entdeckt, sondern mal eben ihren musikalischen Stempel aufgedrĂĽckt . Zwar ist die Idee nicht ganz neu, macht aber dennoch viel SpaĂź beim Hören. So ist hier Party und Feiern angesagt und BETONTOD wird damit bei Konzerten sicherlich punkten. Rundum eine coole (Doppel-) Scheibe, die in der Limited Box so einige Extras aufweist und einer interessanten, lautstark deutschrockenden Band „von der StraĂźe“ (O-Ton der Band selbst) mit Trend nach oben! Oder mit anderen Worten: Rock’n Roll – irgendwo zwischen Anarchie und Poesie.