Die schwedischen Melodic Death Metaler von ARCH ENEMY kommen im Januar und Februar nächsten Jahres mit ihrer “Will To Power Tour 2018″ für insgesamt acht Konzerte nach Deutschland. Mit im Gepäck haben sie ihr gleichnamiges Album “Will To Power”, welches von der Presse sehr gute Kritiken erhalten hat! Als Support Bands konnten WINTERSUN, TRIBULATION und JINJER verpflichtet werden. Wenn das mal kein geiles Package ist. Also schnell Karten sichern!

Dates:

Fr, 12.01.18 München – Tonhalle

Sa, 13.01.18 Stuttgart – LKA Longhorn

Fr, 26.01.18 Oberhausen – Turbinenhalle

Sa, 27.01.18 Geiselwind – Music Hall Strohofer

Mo, 29.01.18 Hamburg – Große Freiheit 36

Mo, 05.02.18 Berlin – Huxley´s Neue Welt

Di, 06.02.18 Wiesbaden – Alter Schlachthof

Mi, 07.02.18 Saarbrücken – Garage