Zum fünften Mal findet am 19. August 2017 das Elbriot Festival auf dem Hamburger Großmarktgelände statt. Dabei haben die Organisatoren offenbar Wert auf Qualität statt Quantität gelegt: Mit MEGADETH als Headliner konnte nach SLAYER im letzten Jahr wieder ein absoluter Hochkaräter gewonnen werden, zudem noch frischdekoriert mit einem Grammy für die im Jahr 2016 erschiene Scheibe “Dystopia“. Allein dafür würde sich eine Fahrt an den Elbestrand schon lohnen.



Eintrittspreise:

Die Tickets kosten 54,90 € und sind an vielen VVK-Stellen erhältlich.

Hier alle Bands im Ăśberblick:

MEGADETH kommen aus Los Angeles und gelten in der Szene als Pioniere der Thrash Metalbewegung. Die Band veröffentlichte bereits 15 Studioalben, die sich mehr als 25 Millionen mal verkauft haben. Das aktuellste Album “Dystopia“ ist Anfang 2016 erschienen.

BULLET FOR MY VALENTINE ist eine britische Metalcore Band. Nach der Gründung im Jahre 1998 konnte das 4-köpfige Quartet aus Bridgend (GB) 2005 mit ihrem Album “The Poison“ den Durchbruch erreichen. Seitdem zählen BULLET FOR MY VALENTINE zu einer der bedeutendsten Metalcore-Bands des Gernes.





Nach 2013 sind die Metaller von TRIVIUM bereits zum zweiten Mal auf dem Großmarkt zu Gast. Im Gepäck hat die aktuell aus vier Mitgliedern bestehende Band ihre insgesamt sieben Studioalben. Kürzlich verkündete Gitarrist Corey Beaulieu, dass die Band 2017 die Arbeiten an einem neuen Album aufnehmen wird.





HATEBREED wurden mit einer harten Mixtur aus Hardcore und Metal bekannt. Charakteristisch fĂĽr ihren Sound sind schwere Breakdowns und stampfende Rhythmen, dazu die aus dem Metal kommenden Gitarrenriffs und Doublebass des Schlagzeugs. Hatebreed gelten als Wegbereiter des metallischen Hardcore und werden daher ebenso oft dem Metalcore zugerechnet.





Das Festival wird mit finnischen Melodic Death Metaller von CHILDREN OF BODOM, die Metalcore-Bands ARCHITECTS und AUGUST BURNS RED, die amerikanischen Death Corer von WHITECHAPEL, sowie der Deathcore Band BURY TOMORROW abgerundet.



Ticketvorverkauf:



Ticket Onlineverkauf: http://elbriot.merchcowboy.com/

Homepage des Festivals mit allen Infos: http://www.elbriot.de/

Folge auch Elbriot Festival auf Facebook: https://www.facebook.com/Elbriot/