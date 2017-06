Bang Your Head Festival 13.07 – 15.07.2017 Bald wird Balingen wieder zur HardRock und HeavyMetal Metropole.

Das 3-tägige Festival zieht Tausende Rocker und Metaller aus aller Welt in die beschauliche Region des Schwabenlands.

Seit dem 17.Mai steht das komplette Billing fest. Die letzten Plätze im Slot gingen an die beiden deutschen Bands PARAGON und DISBELIEF. Letztere kommen als Ersatz für TRIBULATION. Die Schweden mussten ihren Auftritt absagen, da der Drummer kurzfristig die Band verlassen hat

Natürlich stehen auch dieses Jahr wieder hochkarätige Namen im Programm. Schließlich hat sich das BYH nicht umsonst als eines der besten Rock und Metal Festivals in Deutschland schon lange etabliert.

Die Hauptacts sind die schwedischen PowerMetaller HAMMERFALLl und die Britischen Rock Legenden von SAXON, sowie Vince Neil (Ex-Mötley Crüe)

Michael Schenker bringt direkt drei seiner Original Sänger seines MSG Projekts mit

Gary Barden, Graham Bonnet und Robin McAuley. Es wird ĂĽbrigens der einzige Festivalauftritt dieses Jahr in Deutschland sein. Auch SATYRICON, KATAKLYSM und DOKKEN sind deutschlandexklusiv zu Gast.

Am Vortag des Festivals steigt selbstverständlich auch dieses Jahr wieder die traditionelle Warm-up Party in der Messehalle des Festivalgeländes.

An den Festival Tagen gibt es Autogrammstunden, den Sammler Markt und die Metall Börse mit Raritäten Vinyl, Merch und Einigem mehr und lädt somit zum ausgiebigen Stöbern ein

Das finale Line-Up:

Am Mittwoch, 12.07.17 Warm-Up Party

Death Angel, Sanctuary, Angel Dust, Bloodbound, Stormwarrior

Donnerstag, 13.07.17

Open Air:

Saxon, Satyricon, Venom, Slaughter, Orden Ogan, Gloryhammer, Toxik, Crystal Viper, Killcode

In der Halle:

Sepultura, Denner / Shermann, Manegarn, Demon, Eclipse

Freitag, 14.07.17

Open Air:

Vince Neil, Rose Tattoo, Krokus, Magnum, Riot V, Lee Aaron,

Steve Grimmett’s Grim Reaper, Bullet, Dead Lord

In der Halle:

Entombed A.D., Angelus Apatrida, Paragon, Almanac

Samstag, 15.07.17

Open Air:

Hammerfall, Michael Schenker Fest, Kataklysm, Dokken, Vicious Rumours, Diamond Head, Raven, Vain, Paradox

in der Halle:

Axxis, Evil Invaders, Disbelief, The Unity

Eintrittspreise:

3 Tages Festivalticket (gĂĽltig fĂĽr Donnerstag, Freitag und Samstag):

Frühbucherpreis: 109.- € im VVK zzgl. 10% VVK-Gebühr

erhöhter Preis an der Tageskasse

Tagestickets:

Frühbucherpreis: 60.- € im VVK zzgl. 10% VVK-Gebühr -

erhöhter Preis an der Tageskasse

Warm-Up-Party:

mit gültigem Festivalticket: 25.- € im VVK zzgl. 10% VVK-Gebühr

erhöhter Preis an der Tageskasse

ohne gültiges Festivalticket: 35.- € im VVK zzgl. 10% VVK-Gebühr

erhöhter Preis an der Tageskasse

Ticketvorverkauf:

Telefonische Tickethotline: 0 74 57 / 94 46 12

Ticket Onlineverkauf: www.shop.bang-your-head.dewww.shop.bang-your-head.de

Print-at-home-Tickets: https://shop.ticketscript.com/channel/web2/start-order/rid/Z7MKPG9X/language/de

Homepage des Festivals mit allen Infos:

www.bang-your-head.de

Folge auch BANG YOUR HEAD!!! auf Facebook:

www.facebook.com/bangyourheadfestival