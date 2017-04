Die amerikanische Funk/Rock/Crossover Band MOTHERS FINEST geht endlich mal wieder auf Tour und kommt auch fĂŒr ein paar Konzerte nach Deutschland. Bekannt wurde die Band 1978 in Deutschland durch ihren legendĂ€ren Auftritt im Rockpalast des WDR in der Essener Grugahalle. Seitdem haben sie bei uns Kultstatus. Mögen sie uns schweißtreibende Konzerte bringen!!! Also schnell Karten sichern!

Hier die Dates:

27.04.17 Siegburg – Kubana Haus

29.04.17 Speyer – Halle 101

06.09.17 Dortmund – Musiktheater Piano

09.09.17 Aschaffenburg – Colos-Saal

10.09.17 NĂŒrnberg – Serenadenhof

30.01.18 Leverkusen – Scala-Club