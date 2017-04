40 Jahre FOREIGNER!! Das muss natĂĽrlich gebĂĽhrend mit einer Tour gefeiert werden! Und so kommen die amerikanischen Rocker im Rahmen ihrer “40TH ANNIVERSARY TOUR” auch nach Deutschland, um ein Feuerwerk an Hits ihren Fans zu präsentieren! Songs wie `Cold As Ice`, `Urgent`, ´Juke Box Heroe`, oder `I Want To Know What Love Is` u.v.m. dĂĽrften dem geneigtem Hard Rock Fan ein Begriff sein. Mit im Gepäck haben sie die BLACK STAR RIDERS mit Scott Gotham (THIN LIZZY) an der Gitarre. Das dĂĽrfte eine gute Kombination werden! Also sichert euch die Tickets! Hier die Dates!

24.05.2017 DĂĽsseldorf – Mitsubishi Electric Hall

25.05.2017 Frankfurt – Jahrhunderthalle

26.05.2017 MĂĽnchen – Königsplatz (Im Vorprogramm von AEROSMITH)

28.05.2017 Berlin – Tempodrom

29.05.2017 Dresden – Junge Garde

30.05.2017 Leipzig – ParkbĂĽhne

02.06.2017 Rostock – Hanse Messe

03.06.2017 Hamburg – Mehr! Theater

04.06.2017 Ritterhude – Torfnacht

06.06.2017 Stuttgart – Beethofensaal