Die englischen Hard Rock Veteranen von DEEP PURPLE gehen 2017 auf große Abschieds-Tournee (”inFinite” The Long Goodbye Tour) und wollen sich bei ihren Fans verabschieden. Mit im Gepäck haben sie ihr am 7. April erscheinendes Album “Infinite”. Also wer DEEP PURPLE noch einmal live erleben möchte, der sollte sich noch schnell die Tickets sicher. Hier die Dates:

19.05.2017 München – Olympiahalle

30.05.2017 Hamburg – Barclaycard Arena

06.06.2017 Köln – Landes Arena

07.06.2017 Dortmund – Westfalenhalle

09.06.2017 Leipzig – Arena Leipzig

10.06.2017 Frankfurt – Festhalle Frankfurt

13.06.2017 Berlin – Mercedes-Benz Arena

14.06.2017 Stuttgart Martin-Schleyer-Halle