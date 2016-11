Aus dem Leben eines Musikfans

„Aus dem Leben eines Musikfans“ soll ein Versuch sein Themen und Situationen rund um Musik zu behandeln, die mir im täglichen Leben begegnen. Ich, das ist in diesem Fall ein Musikfan, der bereits seit 15 Jahren Metal-Fan (und auch Fan einiger anderer Genres) ist und auch seit vielen Jahren selbst Musik macht (oder es wenigstens versucht).

Nachdem ich letztes Mal versucht habe meine Bewunderung für das Label Prophecy Productions zum Ausdruck zu bringen, soll es diesmal um die Dealer der Musikdroge gehen, die Plattenläden!

Jüngeren Lesern sollte man vielleicht zunächst erklären, was Plattenläden überhaupt sind und warum es sie gibt. Ein Plattenladen ist ein kleines bis mittelgroßes Geschäft, in dem es Vinyls und CDs aus einem bis zehntausend Genres gibt und das im besten Fall von einem totalen Musikfanatiker geführt wird, mit dem man sich stundenlang über das beste Riff aller Zeiten unterhalten kann (übrigens ist das ‚Afraid To Shoot Strangers‘ von IRON MAIDEN, hierzu aber ein anders Mal mehr).

In Zeiten von iTunes und Co. bevorzugen leider sehr viele Musikfans digitale Downloads und wenn man sich ein Album doch mal physisch zulegen will, dann wird es über Amazon bestellt, um es auch so schnell und bequem wie möglich zu erhalten. Daher ereilt viele Plattenläden leider das gleiche Schicksal vieler Kameraden des Einzelhandels und man kann sich eher schlecht als recht über Wasser halten.

Dabei gibt es einige Vorteile, die einem das Internet niemals bieten kann. Als erstes fällt mir hierbei der bereits erwähnte Musikfanatiker ein, der einen solchen Laden oftmals leitet. Wenn ich in eine andere Stadt fahre und etwas Zeit habe, erkundige ich mich meistens ob und wo denn ein musikalischer Dealer vorzufinden ist und mache mich auf den Weg dorthin. Dies führt zuweilen zu lustigen bis bizarren Begegnungen. In Dublin wollte ich mir beispielsweise eine CD von FIELDS OF THE NEPHILIM kaufen, als mich der Verkäufer in eine mehr als halbstündige Diskussion verwickelte, die beim musikalischen Wandel der Band begann und beim neuen Album von KORN endete. Zum Schluss verließ ich den Laden mit vier neuen Alben sowie einigen Tipps, wo es die besten Bars in der Gegend gibt, die nicht komplett touristisch belegt sind.

Eine andere Geschichte ereignete sich in Nürnberg. Auch hier suchte ich nach einem Ort um meiner metallischen Sucht zu frönen und kam aufgrund meiner Auswahl (u.a. „Prophecy“ von SOULFLY) mit dem Inhaber ins Gespräch. Nachdem ich erzählte, dass ich in einer Metalband spielte bot er mir an, ich solle ihm eine Demo zusenden und er könnte uns eventuell einen Auftritt verschaffen. Gesagt, getan und etwas mehr als zwei Monate darauf enterten wir in Nürnberg die Bühne. Mach das mal nach, Herr Amazon!

Doch nicht nur die Inhaber sind ein erwähnenswerter Vorteil. Nirgends kann man so schön stöbern wie in einem Plattenladen. Wie viele Neuentdeckungen habe ich beim zufälligen Wühlen der Regale gemacht? Erst vor einigen Wochen habe ich auf einer Reise nach Bozen in Südtirol die Zeit mal wieder genutzt um die örtlichen Plattenläden aufzusuchen. Beim Durchforsten der CDs und Platten stieß ich auf DEAD LIKE JULIET, eine lokale Metalcore-Band, die dort ihr Album verkauften. Nach kurzem Reinhören war ich restlos überzeugt und hatte somit ein ganz eigenes Mitbringsel aus dem Urlaub.

Jeder Buchliebhaber wird diese Liebe verstehen und wohl auch nicht die Bücherläden missen wollen. Auch in Zeiten des Onlineshoppings sollte man den Einzelhandel nicht aus dem Auge verlieren und sich mal Zeit nehmen, um ausgiebig zu Stöbern und Neues zu entdecken. Natürlich bestelle ich auch ab und an meine CDs im Internet, doch kann ich bis heute nicht an einem Plattenladen vorbeigehen ohne wenigstens einmal kurz reingeschaut zu haben. Denn Amazon und Co. werden niemals diese Art der Betreuung und Liebe zum Gesamtwerk ersetzen können!

Bis zum nächsten Mal!

Samir